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Süper Lig'in seyyahı Karagümrük

Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük, bu maçla birlikte ligdeki 9. farklı statta boy göstermiş olacak.

Spor 11.12.2020, 12:13
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Süper Lig'in seyyahı Karagümrük

Süper Lig'de stadı ve tesisi olmayan tek takım durumundaki Karagümrük, Hatayspor deplasmanıyla birlikte bu sezon 9. farklı statta lig maçına çıkacak. İç saha maçlarında her hafta farklı statlarda boy gösteren Karagümrük, bu sezon aynı sahaya 3 kez çıkmadı. Sezonun ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen kırmızı-siyahlılar, ardından Gaziantep deplasmanına gitmişti. 3. haftada Başakşehir'i Olimpiyat Stadı'nda mağlup eden Karagümrük, bu maçla birlikte Olimpiyat Stadı defterini kapattı. Dev stadyumun bakıma alınması sonrasında iç saha maçları için arayışa geçen kırmızı-siyahlılar, iç saha maçları öncesinde uygun stat aramaya başladı.

2 maç aynı sahada, 1'i deplasman, 1'i iç saha!
Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Karagümrük, bir sonraki haftada ise aynı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı ve Kasımpaşa'yı konuk etti. Aynı sahada üst üste 2 kez ilk kez maça çıkan kırmızı-siyahlılar, bu statta da birinde konuk, diğerinde ev sahibi oldu. Alanyaspor deplasmanında boy gösterdikten sonra stat arayışlarını sürdüren Fatih ekibi, bir sonraki iç saha maçını da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynadı. Ankara deplasmanının ardından Kasımpaşa'da Sivasspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar, Kayseri'ye gittikten sonra iç sahada Rizespor'u Esenyurt'ta ağırladı. Yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük, böylece 12. lig maçında 9 farklı statta boy göstermiş olacak.

Hazırlık maçları da deplasmanda!
Lig maçlarında her hafta farklı bir ilçede boy gösteren Karagümrük, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise kendi evinde ilk kez maça çıktı. Karagümrük'te oynanan maçlarda Nevşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor'la karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu sezon içinde ayrıca 2 de hazırlık maçı yaptı. Kendi tesisi olmadığı için antrenmanlarını Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasında yapan Karagümrük, hazırlık karşılaşmalarını da deplasmanda oynadı. Beşiktaş ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Fenerbahçe ile de Dereağzı Tesisleri'nde karşılaşan Süper Lig ekibi, hazırlık maçları da hesaba katıldığında 15 maçta 11 farklı sahada boy göstermiş oldu. Yarın Hatay'da lig mücadelesine çıkacak olan Karagümrük, bu maçla birlikte 16. maçında 12. farklı sahada oynamış olacak.

Gözler Balat tesislerinde
Antrenman tesisi olmayan ve idmanlarını yaparken zorlanan Karagümrük, her antrenman için 2 bin TL ödeme yapıyor. Antrenman saatlerini tesis müsaitliğine göre ayarlamak zorunda kalan kırmızı-siyahlılar, idman sahalarını da istediği gibi ayarlayamıyor. Sahaya çıkmadan önce antrenman sahasının müsait hale gelmesi için bir önceki takımın idmanının bitmesini bekleyen Karagümrük, zamanın kısıtlı olması sebebiyle idman sahasında istediği çizgileri çekemiyor ve taktik idmanlarını bu şekilde yapmak zorunda kalıyor. Sezon başından bu yana bakanlık ve belediyelerle görüşen kırmızı-siyahlılar, Balat'ta bulunan tesislerin kendilerine tahsis edilmesini istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bu tesislerin, tadilata alındıktan sonra ihtiyaca göre tahsis edilmesi beklenirken, Süper Lig ekibi Karagümrük, Balat tesislerinin kendilerine tahsis edilmesini istiyor

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5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
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