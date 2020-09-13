Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında HES Kablo Kayserispor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Kayserispor 2. dakikada Zoran Kvrzıc’in attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen HES Kablo Kayserispor atağında Yasir’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zoran Kvrzic topu ağlara gönderdi. 1-0

4. dakikada Yasir’in yine sol kanattan ortasında Ömer Uzun topa ceza sahası içinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında auta gitti.

11. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan’ın sağ kanattan ortasında Gohou topa gelişine vurdu ancak üstten auta gönderdi.

31. dakikada Yusuf Erdoğan’ın şutu HES Kablo Kayserispor defansından döndü. Dönen topa Varga gelişine vurdu, top auta çıktı.

35. dakikada HES Kablo Kayserispor, sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Hasan Hüseyin Acar’ın kullandığı köşe vuruşunda top Miguel Lopes’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

38. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzaktan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Lung topu kornere gönderdi.

40. dakikada Yusuf Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Aytaç’a çıkardı. Aytaç’ın vuruşunda Yasir kendisini topun önüne attı ve mutlak bir gole engel oldu.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Ali Saygın Ögel xx

HES Kablo Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xx, Oğuzhan Çapar xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xxx, Anthony xx, Campanharo xx, Zoran Kvrzic xx, Situm xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Ömer Uzun xx

Yedekler: İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Emre Demir, Eray Özbek, Adem Doğan, Zekeriya Kartal, Eren Arıkan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Tirpan x (Tarkan Serbest dk. 28 xx), Jeanvier x, Brecka x, Haddadi x, David Pavelka xx, Aytaç Kara xx, Varga x, Hajradinovic xx, Yusuf Erdoğan xx, Gohou x

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Enes Sarı, Sadiku, Anıl Koç, Eren Elmalı, Lima Carius, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Kvrzic (dk. 2) (HES Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Oğuzhan Çapar (HES Kablo Kayserispor)