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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 20.04.2021, 16:58
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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar: (İlk yarı)

8. dakikada Alibec’in ara pasında Henruipe ceza sahasında topla buluştu. Henripue’nin şutunda Übeyd topu ayakları ile kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği’nin yakaladığı kontra atakta Candeias’ın ceza sahasından bekletmeden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin kaleci Übeyd’i çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Aziz Behic xx, Klovetsios xx, Kvrzic xx, Uğur Demirok xx, Herrique xx, Amramovski xx, Attamah xx, Muğdat Çelik xx, Aeron Lenon xx, Denis Alibec xx

Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Nehuen Pez, Karlo Muhar, Sabovic, Melih Okutan, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Anton Maglica

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Diego Angelo xx, İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Lima xx, Caneias xx, Berişbek xx, Motta xx, Stancu xx

Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Ayite, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak, Sio, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Özcan Bicati

Gol: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Muğdat, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)
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