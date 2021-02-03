Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Siopis’in hatasında topu önünde bulan Maglica, kaleyi karşıdan gören noktadan isabetli ve sert bir plase çıkardı. Top Marafona’nın bakışları arasında ağlara gitti 1-0

57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Aaron Lennon yerden ortasını yaptı. Arka direkte müsait pozisyonda Maglica topla buluştu. Bu futbolcu topun gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Efecan’ın ortasında altıpas çizgisi önünde Bareiro kafayı vurdu. Kaleci Doğan üzerine gelen topu kontrol ederek rakibe gol imkanı tanımadı.

79. dakikada Alanyaspor atağında Umut Güneş kaleye şutunu attı. Cezaalanı içerisinde Georgios Tzavellas topa ayak koydu. Kaleci Doğan’ın uzanamayacağı köşeden top ağlara gitti. 1-1

90. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Özgür Ertem xx, Osman Gökhan Bilir xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Zoran Kvrzic xx, Cristian Sapunaru xx, Uğur Demirok xxx, Aziz Behich xxx, Gustavo Campanharo xx (Joseph Attamah dk. 65 x), Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx (Nehuen Paz dk. 80 x), Pedro Henrique xx (İlhan Parlak dk. 42 x), Daniel Avramovski xx (Ramazan Civelek dk. 80 x), Anton Maglica xxx (Kevin Luckassen dk. 64 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona xx, Fatih Aksoy xx (Juan Francisco dk. 81 x), Georgios Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Francois Moubandje xx, Manolis Siopis xx (Salih Uçan dk. 60 x), Umut Güneş xx, Damian Kadzior xx (Efecan Karaca dk. 60 xx), Berkan Kutlu xx, Mustafa Pektemek xx (Adam Bareiro dk. 60 xx), Khouma Babacar x (Davidson Pereira dk. 46 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Anton Maglica (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor), Georgios Tzavellas (dk. 79) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Cristian Sapunaru (dk. 76) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Pedro Henrique, Dan Petrescu, Doğan Alemdar, İlhan Parlak, Nehuen Paz (Hes Kablo Kayserispor), Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)