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Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay’ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 17.12.2021, 22:07
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay’ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Traore’nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

61. dakikada Giresunspor atağında Diarra’nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel’in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1

90+4. dakikada Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara’nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao’nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx, Onur Özütoprak

Giresunspor: Okan xxx, Diarra xx, Pelupessy xx, Sergio xx (Champness dk. 75 xx), Traore xx, Balde xxx (Doukara dk. 75 x), Aziz Behich xx (Emre dk. 86 ?), Diabate xxx (Umut dk. 90+2 ?), Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Shapi xxx (Sergen dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay: Mateusz xx, Naderi xx, Ahmet Yasser xx (Paixao dk. 46x ), Radriguez xx (Bamba dk. 46 x), Poko xx, Tamayo xx, Murat xx, Thiam xx, Eren xx (Kappel dk. 46 xx), İbrahim xx (Zeki dk. 63 x), Cebrail xx

Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Thaciano, Tugay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31), İbrahima Balde (dk. 61), Fousseni Diabate (dk. 72 pen.) (Giresunspor), Andre Poco (dk. 81) (Altay)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)

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