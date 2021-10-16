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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Spor 16.10.2021, 14:34
Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Giresunspor’da Zeki’nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate’ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada gelişen Giresunspor atağında Tyler Boyd’un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda Boyd’u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

33. dakikada atağa geçen Giresunspor’da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre’nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Candaş Elbil xx, Hakan Karabalcık xx

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx, Diabate xx, Flavio xx, Perez xx, Emre xx, Suleymanov xx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Aziz Behich, Champness, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xx, Selim xx, Dokovic xx, Boyd ?, Boldrin xx, Dabo xx, Umar xx, Sabo xx, Yala xx, Cemali xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Alper, Remy, Deniz, De Jesus, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu

Kırmızı Kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Hamidou Traore (Giresunspor)

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