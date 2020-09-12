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Süper Lig: Göztepe: 3 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA GÖZTEPE, YUKATEL DENİZLİSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 3-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Spor 12.09.2020, 20:55
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Süper Lig: Göztepe: 3 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe, Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk’e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich’in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.

25. dakikada Berkan Emir’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan, topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0

31. dakikada orta alandan atağa çıkan Göztepe’de, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase vuruş yapan Mossoro’nun şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Alpaslan Dedeş

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xxx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx, Tripic xx, Ideye xx

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Kubilay Sönmez, Burekovic, Efe Binici, Ndiaye, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Denizlispor: Cenk Gönen x, Lopes xx, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Bergdich xx, Murawski xx, Bakalorz xx, Sacko xx, Aissati x, Mesanovic xx, Rodellega x

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Sagal, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 9 pen.), Atınç Nukan (dk. 25), Halil Akbunar (dk. 43) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rodellega, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor)

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