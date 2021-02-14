Süper Lig: Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir’i konuk etti. İzmir temsilcisi sahasındaki karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetine imza attı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Başakşehir’de Berkay’ın yaptığı ortaya yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

51. dakikada gelişen Göztepe atağında Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu’nun müdahalesinin ardında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Zulj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

57. dakikada Halil Akbunar’ın yaptığı ortada Ndiaye’nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj’un önüne düştü. Zulj’un vuruşunda Jahovic’e çarpan top bu kez Soner’in önünde kaldı. Soner’in vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

59. dakikada Başakşehir’de Hasan Ali Kaldırım’ın yerden pasında topla buluşan Deniz Türüç penaltı noktası üzerinden sert vurdu ve farkı 1’e indiren isim oldu. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 64 x), Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xxx (Esiti dk. 64 x), Zulj xxx (Diabate dk. 70 x), Halil Akbunar xx (Tripic dk. 88 ?), Ndiaye xx, Jahovic xx (Titi dk. 87 ?)

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Kubilay Sönmez, Ideye, Burekovic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Başakşehir: Mert Günok xx, Muhammed Sarıkaya x (Rafael dk. 63 x), Duarte x, Epureanu xx, Hasan Ali x, Azubuike xx, Ndayishimiye x (Mehmet Topal dk. 63 x), Deniz Türüç xx, J.Fernandes x (Gulbrandsen dk. 63 x), Berkay Özcan xx, Crivelli x

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 24), Zulj (dk. 53 pen.) (Göztepe), Deniz Türüç (dk. 59) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)