Süper Lig: Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Halil Akbunar’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Ndiaya, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirse de meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu ceza sahasına girerek topu kale önüne çevirdi ancak Ndiaye gerisinde kalan topa dokunamadı, meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde oyun alanını terk etti.

64. sol kanattan gelişen Göztepe atağında Lourency’nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ndiaye topu sürerek ceza sahasına girdi ve Tijanic’e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tijanic plase vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Başakşehir defansının hatasıyla topu çalan Halil Akbunar, kalecinin öne açıldığını görerek meşin yuvarlağı kaleye gönderse de kaleci Volkan Babacan topu kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xxx, Murat Paluli xx(Kerim Alıcı dk. 42 x), Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkan Emir xx (Burekovic dk. 88 ?), Obinna xx, Soner Aydoğdu xx(Atakan Çankaya dk. 88 ?), Halil Akbunar xx, Lounrency xx(Baku dk. 70 x), Ndiaye xxx, Jahovic x(Tijanic dk. 46 xxx)

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Ideye, Yalçın Kayan, Atınç Nukan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx (Ponck dk. 62 x), Duarte xx, Youssouf x, Lucas Lima x (Guldbransen dk. 86 ?), Tolga Ciğerci xx (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Mahmut Tekdemir xx (Şener Özbayraklı dk. 76 x), Berkay Özcan xx, Visca xx (Chadli dk. 76 x), Deniz Türüç xxx, Okaka x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Epureanu, Zulj, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Deniz Türüç (dk. 7) (Başakşehir), Ndiaye (dk. 64), Tijanic (dk. 83) (Göztepe)

Sarı kartlar: Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Başakşehir), Berkan Emir, Obinna, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat (Göztepe)