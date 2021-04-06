Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 33. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 33. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
72. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Loic Remy’nin şutu az farkla auta çıktı.
77. dakikada kornerden gelen topa altı pas çizgisi üzerinde kafayla vuran Cherif Ndiaye’nin şutu ağlara gitti. 2-0
90. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yaptığı faul sonrası hakemin kararına itiraz edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tüm oyuncu değişikliği haklarını kullanan Çaykur Rizespor’da kaleye Yassine Meriah geçti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Bilal Gölen xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Titi xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx (Kubilay Sönmez dk. 88 ?), Peter Zulj x (Fousseni Diabate dk. 66 x), Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx (Anderson Esiti dk. 73 x), Cherif Ndiaye xx (Yalçın Kayan dk. 88 ?), Zlatko Tripic xx (Adis Jahovic dk. 73 x)
Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Brown Ideye, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Montassar Talbi x, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Fabricio Baiano x (Onur Bulut dk. 78 x), Tunay Torun x (Loic Remy dk. 71 xx), Erik Sabo xx (Yasin Pehlivan dk. 79 x), Doğan Erdoğan x (Fernando Boldrin dk. 46 x), Damjan Djokovic xx, Braian Samudio xx, Fernando x (Mykola Moroziuk dk. 71 x)
Yedekler: Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Emir Dilaver, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Halil Akbunar (dk. 56), Cherif Ndiaye (dk. 77) (Göztepe)
Kırmızı kart: Gökhan Akkan (dk. 90) (Çaykur Rizespor)Sarı kartlar: Fabricio Baiano, Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), Fousseni Diabate, Adis Jahovic (Göztepe)