Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

12. dakikada Göztepe’de sol kanattan çizgiye inen Tripic’in arka direğe yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Halil Akbunar’ın pozisyonunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

13. dakikada kontra atağa çıkan Göztepe’de Soner Aydoğdu’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, ceza sahası içinde sol çaprazdan yerden vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

38. dakikada ceza sahası yayının sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe’de Tripic’in vuruşunu kaleci Abdulsamed uzanarak kornere çeldi.

39. dakikada orta alandan yüklenen Yeni Malatyaspor’da orta alandan atılan uzun topu ceza sahası yayının üzerinde indiren Tetteh’ten pası alan Mallan, kaleye vurdu. Kaleci İrfan Can’dan seken topu bir kez daha önünde bulan Mallan sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-1

41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa vuran Diabate’nin attığı şutta meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Turgut Doman xx, Samet Çiçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Diabate xx, Tripic xx, Ndiaye x xx

Yedekler: Megyeri, Atınç Nukan, Burekovic, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Zulj, Esiti, Jahovic, Ideye, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih Kaya xx, Bülent Cevahir xx, Acquah xx, Mallan xxx, Tetteh xx, Fofana xx, Adem Büyük xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Eray İşcan, Ndizeye, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Zuqui, Ahmed Ildız, Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Malle, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ndiaye (dk. 13) (Göztepe) Mallan (dk. 39) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Wallace (Yeni Malatyaspor)