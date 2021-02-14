Süper Lig: Göztepe: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan’ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gassama ceza sahası içinde hareketlenen Soner’e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti ve Göztepe öne geçti. 1-0.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Alpaslan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Bilal Gölen xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xxx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xxx, Berkan Emir xxx, Obinna xxx, Soner Aydoğdu xxx, Zulj xxx, Halil Akbunar xxx, Ndiaye xx, Jahovic xx
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Ideye, Diabate, Esiti, Burekovic, Murat Paluli
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Başakşehir: Mert Günok xx, Muhammed Sarıkaya xx, Duarte xx, Epureanu x, Hasan Ali x, Azubuike x, Ndayishimiye xx, Deniz Türüç x, J.Fernandes x, Berkay Özcan xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan Babacan, Rafael, Mehmet Topal, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Guldbransen, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Soner Aydoğdu (dk. 24) (Göztepe)Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)