Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada orta sahada Luckassen’in Cherif Ndiaye’ye yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Luckassen’e direkt kırmızı kart gösterdi.
26. dakikada sol taraftan Halil Akbunar’ın yerden pasında arka direkte topla buluşan Ndiaye’nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
38. dakikada sağ kanattan Murat Paluli’nin ortasında direkt kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Bahtiyar Birinci xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Erdem xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, Fousseni Diabete xx, Halil Akbunar xxx, Cherif Ndiaye xx, Adis Jahovic xxx
Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Peter Zulj, Anderson Esiti, Brown Ideye, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergonaj xx, Derrick Luckassen ?, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx, Aytaç Kara xx, Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xx, Haris Hajradinovic xx, Kevin Varga
Yedekler: Ramazan, Dusko Tosic, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Gilbert Koomson, Anıl Koç, Hasan Emre Yeşilyurt, Daniel Drinkwater, Furkan Külekçi
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Cherif Ndiaye (dk. 26) (Göztepe)
Kırmızı kart: Derrick Luckassen (dk. 15) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Aytaç Kara (Kasımpaşa)