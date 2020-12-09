Süper Lig: Göztepe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada Halil Akbunar’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Guilherme, ayağının dışıyla falsolu bir vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Marafona topa güçlükle uzanarak tek elle oyun alanına döndürdü.

50. dakikada ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Babacar, topu sert bir şutla yerden kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can sol direk dibine gelen topa uzanarak dokundu ancak top Berkan İsmail’in önünde kaldı, şansını deneyen Berkan İsmail’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası içine topla birlikte giren Cherif şutunu attı ancak top kaleci Marafona’dan oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Halil Akbunar bekletmeden şutunu atsa da kaleci Marafona bir kez daha topu kurtardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar’ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Zlatko Tripic, meşin yuvarlağı gelişine vole vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Kubilay Sönmez xx (Burekovic dk. 89 ?), Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx (Mossoro dk. 59 x), Halil Akbunar xx (Obinna dk. 89 ?), Tripic xxx (Napoleoni dk. 80 ?), Cherif xx

Yedekler: Megyeri, Titi, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy x, Tzavellas x, Ahmet Gülay xx (Tayfur Bingöl dk. 79 x), Salih Uçan xx (Efkan Bekiroğlu dk. 69 x), Siopis x (Mustafa Pektemek dk. 79 x), Berkan Kutlu xx, Bakasetas xx, Bareiro xx, Babacar x(Davidson dk. 79 x)

Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Tripic (dk. 70) (Göztepe)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Siopis, Baiero (Alanyaspor) Kubilay Sönmez, Alpaslan Öztürk (Göztepe)