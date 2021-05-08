Süper Lig: Göztepe: 0 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 38. haftasında Göztepe, sahasında Holding Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig’in 38. haftasında Göztepe, sahasında Holding Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
54. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Arda Özçimen sert gelen topu kornere çeldi
65. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Shengelia’nın attığı şutta Atınç Nukan topa kayarak elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Jevtovic, topu yerden kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
68. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Niaye ile verkaç yapan Jahovic topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Sehic topa uzanarak kornere gönderdi.
82. dakikada gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Deniz Caner Özaral xx
Göztepe: Arda Özçimen xx, Kerim Alıcı x (Gassama dk. 46 x), Alpaslan Öztürk xx (Murat Paluli dk. 76 x), Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu x, Yalçın Kayan xx (Esiti dk. 46 x, Beykan Şimşek dk. 68 x), Halil Akbunar xx, Ndiaye x (Ideye dk. 87 ?), Jahovic x
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burekovic, Zulj, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Yılmaz Basravi
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xxx (Adil Demirbağ dk. 72 x), Diomande xx (İsmail Güven dk. 90+2 ?), Rahmanovic xx, Shengelia xx, Sekidika x (Daci dk. 81 ?), Cikalleshi xx
Yedekler: Eray Birniçan, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Miya, Doğan Can Gölpek, Barış Yardımcı, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Jevtovic (dk. 67 pen.) (Konyaspor)Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk (Göztepe)