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Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. hafta maçında Göztepe, Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 22.09.2021, 20:54
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. hafta maçında Göztepe, Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Kaabi, rakibini geçip topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Diouf’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’tan oyun alanına geri döndü.

13. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan Emir ceza sahasına ortaladı. Defansı aşan topla arka direkte buluşan Soner Aydoğdu, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Munir topun sahibi oldu.

24. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Ndiaye topla birlikte ceza sahasına girip Yalçın Kayan’a pas verdi. Topla buluşan Yalçın Kayan şutunu attı ancak kaleci Munir topu çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ceza sahasına yaptığı ortadan yükselen Diouf, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Ribeiro ile serbest vuruş kullanan Hatayspor’da ceza sahası içinde bulunan Burak Öksüz, kafayla topu kale önüne çevirdi. Diouf meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1

45+2 dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de Halil Akbunar, Ndiaye ile verkaç yaparak savunma arkasına kaçtı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hali Akbunar sağ çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Munir topu uzanarak kornere çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Şencan xx, Ali Tuna xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Arslanagic xx, Wilker xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Atdoğdu xx, Yalçın Kayan xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Ndiaye xx

Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Burekovic, Beykan Şimeşk, Baku, Tijanic, Jahovic, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Fatih Kuruçuk xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Sackey xx, Ribeiro xx, Traore xx, Saba xx, Kaabi xx, Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Bülent Cevahir , Eren Fansa, Emre Çolak, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi, Kamara, Dylan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 35) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Adekugbe, Burak Öksüz (Hatayspor), Arslanagic (Göztepe)

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