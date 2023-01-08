Süper Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Karşılaşma İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Karşılaşma İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Kuwas’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arias’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
79. dakikada ceza yayının üzerinden Bajic’in sert şutu kaleci Serkan’da kaldı.
83. dakikada Ümraniyespor’un kullandığı köşe vuruşunda Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mrsic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
90. dakikada Giresunspor’da Arias ceza sahasının çaprazından sert şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Osman Gökhan Bilir xx
Giresunspor: Onurcan xx, Alper x (Savicevic dk. 87 ?), Sainz xx (Mert Han dk. 90+4 ?), Bajic xx, Sergio xx, Kuwas x (Görkem dk. 61 x), Mejia xx, Arias xx, Perez xx, Campuzano xx (Doğan Can dk. 90+4 ?), Hayrullah xx
Yedekler: Ferhat, Talha, Senghor, Rahmetullah, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ümraniyespor: Serkan xx, Sackey xx, Valentin xx (Del Valle dk. 64 xx), Avounou xx (Mustafa dk. 87 ?), Onur xx, Umut xx (Adel dk. 87 ?), Oğuz xx (Mrsic dk. 64 xxx), Bartolomeu xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Kartal xx, Glumac xx, Popov xx
Yedekler: Orkun, Anıl, Lenjani, Yunus Emre, Fatih
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Antonio Mrsic (dk. 83) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Valentin Gheorghe, Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor), Alexis Perez, Vukan Savicevic (Giresunspor)