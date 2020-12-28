Süper Lig: Gençlerbirliği: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15. haftasında 4 golün iptal olduğu karşılaşmada Gençlerbirliği evinde Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre Demir ceza sahası alanındaki Kanga’ya pas çıkardı. Bu pasa ters bir vuruş yapan Gençlerbirliği defansı Arda Kızıldağ meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-2

70. dakikada Candeias’ın yaptığı ortada Kayserispor defansının topu uzaklaştıramaması sonucu topu önünde bulan Berat Ayberk Özdemir, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı aşırtıp beraber golünü kaydetti. 2-2

76. dakikada Candeias’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa dokunan Sio sert bir şut çekti ancak kaleci İsmail Çipe’yi geçemedi.

90. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanması sonucunda ceza sahasına gönderdiği topta Oğuzhan Çapar topu kendi kalesine gönderdi. 3-2

90+2. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topu rakip kaleye süren Sio boştaki arkadaşı Candeias’a pas çıkardı. Bu pasta kaleci İsmail Çipe Candeias’tan önce davranarak topa sahip oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Direnç Tonusluoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Ömürcan Artan xx (Rahmetullah Berişbek dk. 54 x), Arda Kızıldağ x, Toure xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım xxx(Furman dk. 65 x), Berat Ayberk Özdemir xxx (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 90+6 ?), Mustafa Çeçenoğlu xx, Candeias xxx, Ayite xx (Sefa Yılmaz dk. 55 x), Sio xxx(İlker Karakaş dk. 90+6 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Abdullah Şahindere, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Kvrzic xx, Oğuzhan Çapar x, Sapunaru xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Ackah xx, Tusungama xx (Muğdat Çelik dk. 85 ?), Emre Demir xxx (İlhan Parlak dk. 73 x), Da Silva xx, Kanga xxx

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Doğan Alemdar, Nurettin Korkmaz, İlhan Depe, Ahmet Kağan Malatyalı, Adem Doğan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Kanga (dk. 31), Arda Kızıldağ (dk. 56 k.k.) (Kayserispor), Candias (dk. 39), Oğuzhan Çapar (dk. 90 k.k.), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ackah, Aziz Eraltay (Kayserispor), Mendoza, Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)