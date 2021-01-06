Süper Lig: Gençlerbirliği: 3 - A. Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği sahasında A. Hatayspor’u konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği sahasında A. Hatayspor’u konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Sio ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Akın topu kornere çeldi.
49. dakikada Gençlerbirliği’nde sefa sol kanattan topu ceza sahası içindeki Sio ile buluşturdu. Sio’nun şutunu kaleci Akın kurtardı.
52. dakikada sağ kanattan içe sokulan Johansson ceza sahası içinde faul yapılarak düşürüldü ve Gençlerbirliği penaltı kazandı.
53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Motta takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
67. dakikada Polomat kaptığı topla mesafe kat ettikten sonra sol kanattan Ayite’ye oynadı. Ayite en sağdaki Candeias’ı gördü. Cendeias ceza sahası içindeki Sefa Yılmaz’a orta açtı. Yılmaz’ın kafa vuruşu az farkla soldan dışarıya gitti.
72. dakikada Hatayspor rakip ceza sahası sol çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mesut Çaytemel’in ortasına yükselen Soner Örnek’in etkili kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
79. dakikada Candeias’ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Johansson topu ceza sahası içine kadar taşımayı başardı fakat çektiği şut kaleci Akın Alkan’da kaldı.
83. dakikada Gençlerbirliği’nde Candeias sağ kanattaki Sefa’ya oynadı. Ceza sahası içinde Sio’yu gören Sefa pasını takım arkadaşına gönderdi. Topu ağlarla buluşturan Sio farkı 2’ye çıkardı. 3-1
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol x, Yusuf Bozdoğan x, Kamil Çetin x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx,Toure xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 90+3 ?), Mendoza xx, Ayite xx (Furman dk. 71 xx), Candeias xx, Sefa Yılmaz xx (Rahmetullah Berişbek dk. 86 ?), Sio xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+3 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Angelo, İlker Karakaş, Hasanalp Birken, Kadir Enes Kıra, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
A. Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Billong xx (Soner Örnek dk. 62 x), Pablo xx, Katranis xx (Mesut Çaytemel dk. 62 xx), Rayane xx, Riberio xx, Akintole xx, Traore xx (Akın Alkan dk. 45+1 x), Boupendza xx, Diouf xx (Selim Ilgaz dk. 37 xx)
Yedekler: Yavuz Boyar, Burak Can Çamoğlu, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Akomadi,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Boupendza (dk. 25) (A. Hatayspor), Motta (dk. 45+1 pen. ve 53 pen.), Sio (dk. 83) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Munir (dk. 43) (A. Hatayspor)Sarı Kartlar: Johansson, Ayite, Candeias, Sio (Gençlerbirliği), Pablo, Akintole (A. Hatayspor)
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|15
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|15
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|21
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|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
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|16
|19
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|16
|18
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|15
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|16
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|16
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|15
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|16
|13
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|17
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|17
|33
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|32
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|17
|31
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|16
|31
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|17
|27
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|15
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|16
|9
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|3
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|33
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|32
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|29
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|11
|19. West Bromwich
|17
|8
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|17
|2
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|38
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|16
|14
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|17
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