Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekip Gençlerbirliği’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hajradinovic rakip kalenin önündeki takım arkadaşı Yusuf Erdoğan’a pas çıkardı. Bu oyuncu kısa mesafeden plase vuruş yaptı ancak file bekçisinin müdahalesinin ardından top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

60. dakikada orta sahada topu taşıyan Ayite takım arkadaşı Candeias’a pas çıkardı. Bu oyuncu sağ kanattan kale önüne bir orta göndermesinin ardından topla buluşan Sefa Yılmaz düzgün ve sert bir şutla topu ağları havalandırdı. 1-0

66. dakikada Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi’yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt’i mağlup ederek skora dengeyi getirdi. 1-1

77. dakikada Candeias sol kanattaki takım arkadaşı Halil İbrahim Pehlivan’ı gördü. Bu oyuncunun kale önüne çıkardığı pasta topa bekletmeden topuğuyla şık bir vuruş yapan Sefa Yılmaz şık bir gol kaydetti. 2-1

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

84. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hajradinovic, kaleci Nordfeldt’in tuttuğu köşeyi hedefledi. Seken topa tekrar vuruş yapan Hajradinovic, meşin yuvarlağı üst direğe çarptırarak auta gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Diego dk. 41 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım x(Sefa Yılmaz dk. 46 xxx), Candeias xxx(Polomat dk. 90+2 ?), Ayite xx(Mugni dk. 75 x), Cordovil x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Tosic xx, Haddadi xxx, Drinkwater xx( Doğucan Haspolat dk. 63 x), Aytaç Kara xx, Hajradinovic x, Koomson xxx(Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xxx(Anıl Koç dk. 86 ?), Thelin x(Koita dk. 71 x)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 60, 77) (Gençlerbirliği), Yusuf Erdoğan (dk. 60) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Ayite, Soner Dikmen, Diego (Gençlerbirliği), Hadergjonaj (Kasımpaşa)