Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı serbest atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Hasan Hatipoğlu’nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

23. dakika Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Nordfeldt topu son anda kornere çeldi.

29. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lima kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Johansson, ceza sahası içinde Emrah Başsan’ı düşürmesi sonucunda BB Erzurumspor penaltı kazandı.

45. dakikada Chahechouhe’nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Nordfeldt çeldi. Dönen topuCenk Ahmet Alkılıç tamamladı ancak VAR incelemesine giden hakem golü iptal etti.

45+2. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunu Chahechouhe kullandı. Kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa x, İsmail Şencan x, Mehmet Salih Mazlum x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş x (Angelo dk. 20 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Motta xx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Murat Yıldırım xx, Sefa Yılmaz xx, Lima xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Stancu, Spiridonovic, Sio, Ömürcan Artan, Mugni, Ayite, Polomat

Teknik Direktör: Özcan Bizati

BB Erzurumspor: Szumski xx, Mehmet Murat Uçar xx, Manuel Da Costa xx, Hasan Hatipoğlu xx, Schwechlen xx, Omolo xx, Boumal xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Chahechouhe x, Emrah Başsan xx, El Kabir xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Obertan, Rahman Buğra Çağıran, Bergdich, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu, Darri, Osman Çelik, Gomes

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Gol: Lima (dk. 29) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Johansson(Gençlerbirliği), Bergdich (BB Erzurumspor)