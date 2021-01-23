Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Trabzonspor’un kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde topa yükselen Hugo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman’da kaldı.
36. dakikada Ekuban’ın şık pasında ceza sahası içinde kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Flavio’nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Esat Sancaktar xx, Samet Çiçek xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xxx, Arda Kızıldağ xx, Toure xx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx, Furman xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Sio xx
Yedekler: Yasin Davuş, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ayite, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hugo xx, İe xx, Xavier xx, Abdülkadir Parmak xx, Berat Ayberk Özdemir xxx, Medeiros xx, Nwakaeme xx, Ekuban xxx, Djaniny xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Djaniny (dk. 36) (Trabzonspor)Sarı kartlar: Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği)