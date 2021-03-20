Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

ANKARA (İHA) – Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Maçın ilk devresi golsüz beraberlik sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. Dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahası içinde sağdan yaptığı yerden ortaya Yusuf Erdoğan’ın dokunması sonucu top sol direğin dibinden auta çıktı.

21. dakikada kazanılan köşe vuruş sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfeldt topa hakim oldu.

24. dakikada orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.

35. dakikada Hadadi’nin ceza sahasının solundan açtığı ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Hajradinovic, kaleci Nordfeldt’i geçemedi.

37. dakikada kontra atakla topu taşıyan Koomson, sağından bindiren Yusuf Erdoğan’a pas çıkardı. Bu oyuncu ceza sahasına içine bekletmeden açtığı ortada topa dokunan Aytaç Kara file bekçisinde kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Diego dk. 41 ?), Halil İbrahim Pehlivan x, Soner Dikmen xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım x, Candeias xx, Ayite x, Cordovil xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mugni, Polomat

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Tosic xx, Haddadi xx, Drinkwater xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, Koomson xxx, Yusuf Erdoğan xxx, Thelin xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Berk Çetin, Anıl Koç, Koita, Evren Eren Elmalı, Varga, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kart: Ayite (Gençlerbirliği)