Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği, FT Antalyaspor’u konu ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği, FT Antalyaspor’u konu ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Fredy Ribeiro’nun sağ kanattan yaptığı ortada Bünyamin’in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
42. dakikada Ayite’nin sert ortasında ceza sahasında topa dokunan Stancu’nun şutunu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Süleyman Özay x, Emre Kargın x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Diego x (Rahmetullah Berişbek dk. 20 x), Arda Kızıldağ xx, Toure xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Piris xx, Candeias xx, Ayite xx, Stancu xx, Sio xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, , Andres, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak xx, Hakan Özmert xx, Nuri Şahin xx, Fredy Ribeiroxx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Orgill xx, Sam xx
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, İmeri, Veysel Sarı, Fehmi KoçTeknik Direktör: Ersun Yanal