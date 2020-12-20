Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent derbisinde karşılaşıyorlar. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent derbisinde karşılaşıyorlar. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Gençlerbirliği’nde Berat’ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Polomat’ın, bekletmeden çektiği sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Ankaragücü’nde Endri’nin ceza sahası içerisine yerden yollağı pasla buluşan Emre Güral’ın vuruşunu Polomat son anda ayak koyarak kornere çıkardı.
35.dakikada Ankaragücü’nde Saba topu sağ kanattan taşıdı. Taşıdığı topu ceza sahası içindeki Emre Güral’a verdi. Emrel Güral bekletmeden şutu çekti, kaleci Norfeldt topu güçlükle çıkardı. Norfeldt’ten seken topu önünde bulan Ankaragüçlü Ender’in sert şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale ederek kornere çıkardı.
36. dakikada orta alanda topla buluşan Gençlerbirliği’nde Candeias uzun süre sürdüğü topa ceza sahası yayı önünde vurdu. Candeias’ın şutunu kaleci Ricardo güçlükle çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mehmet Cem Satman x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Mendoza xx, Candeias xx, Murat Yıldırım xx, Sefa Yılmaz xx, Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sio, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Sami Gökhan Altıparmak, Baran Başyiğit, Ayite, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ender Aygören xx, Pinto xx, Endri Çekici xx, Saba xx, Emre Güral xx
Yedeker: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Adzic, Orkan Çınar, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Borven, Mücahit Can Akçay, Paintsil, Lukasik
Teknik Sorumlu: Mustafa DalcıSarı Kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz (Sarı kart) (Gençlerbirliği), Sarlija (Sarı kart) (Ankaragücü)
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|1
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