Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği’ni konuk etti. İkinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan zorlu karşılaşmayı 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 galip bitiren Gaziantep FK, puanını 43’e yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselerek kafayla dokunan Djilobodji’nin şutu az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası Candeias’ın ayağına bastığı gerekçesiyle Gaziantep FK futbolcusu Mirallas kırmızı kart gördü.

59. dakikada Arda’nın kaleciye geri pasında kısa düşen topu alan Kenan Özer, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

62. dakikada Olkowski’nin ceza sahası solundan arka direğe yaptığı sert ortaya kale çizgisi önündeki Dicko dokunamadı.

64. dakikada Güray’ın penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Jefferson dokundu, kaleci Nordfeldt üzerine gelen sert şutu kurtardı.

69. dakikada Olkowski’nin çizgiden kale önüne çevirdiği topu bomboş pozisyonda bulunan Dicko tamamladı, kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeais’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

74. dakikada Candeias’ın yaptığı vuruşu kaleci Günay çeldi, dönen topu tamamlayan Soner’in şutu üstten auta çıktı.

78. dakikada Gençlerbirliği atağında Lima’nın pasında topla buluşan Sefa’nın vuruşunu sol köşeye iyi uzanan Günay kurtardı.

79. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Güray’ın ortasına iyi yükselen Jefferson, kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

88. dakikada Ömürcan’ın ortasında Lima’nın yaptığı kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pawel Olkowski xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy x (Kenan Özer dk. 46 xxx), Alin Tosca xxx, Güray Vural xxx, Andre Sousa xx (Jefferson dk. 64 xxx), Osama Rashid x (Amedej Vetrih dk. 46 xxx), Maxim xxx (Roderick Miranda dk. 84 xx), Kevin Mirallas x, Nouha Dicko xxx (Enver Cenk Şahin dk. 75 xxx)

Yedekler: Mustafa Bozan, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Mattias Johansson xx, Arda Kızıldağ x, Robert Piris xx, Ömürcan Artan xx, Murat Yıldırım xx (Diego Angelo dk. 72 x), Soner Dikmen xx, Dominik Furman xx (Gökhan Altıparmak dk. 82 x), Daniel Candeias xx, Sefa Yılmaz xx (İlker Karakaş dk. 90 ?), Sandro Lima xx

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Lucas Mugni, Mustafa Seyhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Kenan Özer (dk. 59), Jefferson (dk. 79) (Gaziantep FK), Lima (dk. 20) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Kevin Mirallas (dk. 56) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sefa Yılmaz, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)