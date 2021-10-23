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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşma, ikinci yarının son bölümünde atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Spor 23.10.2021, 18:21
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşma, ikinci yarının son bölümünde atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Traore’nin çektiği sert şut savunmaya çarparak kornere gitti.

54. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Diabate’nin çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Serginho’nun arka direğe doğru yaptığı ortada top direkten döndü.

61. dakikada Suleymanov’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate’nin bekletmeden yaptığı sert vuruşu Günay kurtardı.

68. dakikada Aziz’in ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Doukara kafa vurmak istedi ama topa dokunamadı.

71. dakikada Doukara’nın kaleyi çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruş Günay’da kaldı.

73. dakikada Gaziantep’in sağ kattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim’in ortasına Caulker’ın yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

78. dakikada Aziz Behich’in ceza sahası içerisinde kale önüne çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Serginho meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

90+1. dakikada Doğan’ın ortasına Caulker’ın yaptığı kafa vuruşu sonrası Okan Kocuk ile Perez’in çarpışması sonucu top Perez’e çarparak ağlara gitti. 1-1

90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet’in yerden sert vuruşu kaleci Okan’da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelious Kitsiou xx, Steven Caulker xx, Alin Tosça xx, Papy Djilobodji x (Ahmed El Messaoudi dk. 46 xx), Hamza Mendyl xx, Doğan Erdoğan xx, Angelo Sagal x (Nouha Dicko dk. 39 xx), Maxim xx (Furkan Soyalp dk. 80 x), Figueiredo xx (Kenan Özer dk. 73 x), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin, Merkel, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Mamadou Diarra xxx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xxx, Flavio xx, Younousse Sankhare xx (Magomed Suleymanov dk. 59 x), Hamidou Traore xx, Serginho xxx (Emre Taşdemir dk. 81 x), Fousseni Diabate xx, Souleymane Doukara xxx (Joey Pelupessy dk. 79 x)

Yedekler: Onurcan Piri, Douglas, Fatih Yılmaz, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Alexis Perez (dk. 90 k.k.) (Gaziantep FK), Serginho (dk. 78) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dicko, Figueiredo, Mendyl (Gaziantep FK), Diarra, Perez, Suleymanov (Giresunspor)

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