banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor 23.10.2021, 16:58
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Diabate’nin sol kanattan yaptığı ortaya Doukara’nın gelişine vole vuruşunu kaleci Günay son anda yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

27. dakikada Aziz Behich’in ceza sahasına ortasında Sankhare topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serginho’nun çapraz pozisyondan plase vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelious Kitsiou x, Steven Caulker x, Alin Tosça x, Papy Djilobodji x, Hamza Mendyl x, Doğan Erdoğan x,, Angelo Sagal x (Nouha Dicko dk. 39 x), Maxim x, Figueiredo x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Bozan, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin, Merkel, Ahmed El Messaoudi, Furkan Soyalp, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Giresunspor: Okan Kocuk x, Zeki Yavru x, Mamadou Diarra x, Alexis Perez x, Aziz Behich xx, Flavio x, Younousse Sankhare x, Hamidou Traore x, Serginho x, Fousseni Diabate x, Souleymane Doukara xx

Yedekler: Onurcan Piri, Douglas, Emre Taşdemir, Fatih Yılmaz, Joey Pelupessy, Magomed Suleymanov, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Diarra (Giresunspor)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2