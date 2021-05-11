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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Ç.Rizespor: 3 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 41. haftasında Ç.Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Rizespor 3-0 önde kapattı.

Spor 11.05.2021, 21:32
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Ç.Rizespor: 3 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 41. haftasında Ç.Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Rizespor 3-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada hızlı gelişen Rizespor atağında Sabo’nun pasıyla topla buluşan Fernando’nun sert şutu üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Fernando’nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu düzgün bir vuruşla tamamlayan Tunay Torun, konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

18. dakikada Maxim’in ceza sahası önünde rakiplerini çalımladıktan sonra çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı. Dönen topu Dicko dışarı gönderdi.

31. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topu uzaktan tamamlayan İsmail’in vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

45. dakikada Fernando’nun pasında topla buluşan Soderlund, rahat bir pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Samet Çiçek xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Pawel Olkowski x, Papy Djilobodji x, Junior Morais x, Jefferson x, Andre Sousa x, Kenan Özer x, Maxim x, Muhammet Demir x, Nouha Dicko x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Güray Vural, Zvonimir Kozulj, Mirza Cihan, Abdul-Aziz Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, İsmail Köybaşı xzx, Selim Ay xx, Emir Dilaver xxx, Mykola Moroziuk xx, Abdullah Durak xx, Damjan Dokovic xxx, Erik Sabo xx, Tunay Torun xxx, Fernando xxx, Soderlund xxx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Dario Melnjak, Konrad Michalak, Onur Bulut, Mithat Pala, Celal Emir Dede, Braian Samudio

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Tunay Torun (dk. 6), İsmail Köybaşı (dk. 31), Soderlund (dk. 45) (Rizespor)

Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Dokovic (Rizespor)
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