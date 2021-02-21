Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada Amilton’un ortaya doğru çevirdiği topu Fredy kontrol edip kaleye vurdu ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.
51. dakikada Orgill’in pasıyla içeri sokulan Hakan Özmert’in vuruşunda savunmaya çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
54. dakikada ceza sahasına hareketlenen Orgill, kalesini terk eden Günay’la çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi. Orgill, kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.
61. dakikada Maxim’in savunma arkasına kaldırdığı topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Kenan Özer’in vuruşu üstten auta gitti.
64. dakikada Boffin’den seken topu önünde bulan Mirallas’ın bomboş durumda yaptığı vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
90. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Fredy’nin sol çaprazdan vuruşunu kaleci Güray çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 58 x) Alin Tosca xxx, Papy Djilobodji xxx, Roderick Miranda xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xxx, Maxim xx (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Kenan Özer xx (Nouha Dicko dk. 70 x), Kevin Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 82 ?), Andre Felipe x (Andre Sousa dk. 58 xx)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Osama Rashid
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
FTA Antalyaspor: Ruud Boffin xxx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudryashov xxx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 79 ?), Fredy xxx, Amilton xxx, Davery Orgill xx (Serdar Gürler dk. 57 xx)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun YanalSarı kart: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Hakan Özmert (Antalyaspor)