Süper Lig: Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada topla birlikte rakip yarı sahaya geçen Marcao, pasını sol kanattan savunma arkasına sarkan Saracchi’ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
67. dakikada Larin’in ceza yayı yakınlarından verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Ghezzal’ın ceza alanına girerek çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera’da kaldı.
76. dakikada savunmada Rosier’in sektirdiği topu kapan Emre Kılınç, kaleci Ersin’i geçip ceza sahası sol tarafında son çizgiye indikten sonra pasını altıpas yakınlarındaki Arda Turan’a gönderdi. Arda’nın müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Babel xx (Arda Turan dk. 73 x), Onyekuru xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 63 x), Falcao xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N’sakala xx, Josef xx, Atiba xx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic xx (Necip Uysal dk. 71 x), Ghezzal xx, Larin xx, Gökhan Töre xx (Dorukhan Toköz dk. 61 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N’sakala, Atiba (Beşiktaş)