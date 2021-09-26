Süper Lig: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Halil Dervişoğlu orta sahadan kaptığı topla uzaktan şutunu gönderdi, kaleci İrfan kontrol etmek isterken, meşin yuvarlağı elinden kaçarak filelere gitti. 1-1

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahası içine yönelip 3 rakibinden sıyrıldı. Çaprazda müsait pozisyonda kalan bu futbolcunun sert şutunda Galatasaray öne geçti. 2-1

73. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Kerem’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topu Cicaldau tamamladı ancak İrfan Can bu pozisyonda da müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama x (Alpaslan dk. 46 xxx), Nelsson xx, Van Aanholt xx, Cicaldau xx, Berkan xxx, Feghouli x (Diagne dk. 46 xx), Morutan xxx (Oğulcan dk. 84 ?), Kerem xx, Halil xxx (Emre Kılınç dk. 70 xx)

Yedekler: Fatih, Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo, Ömer Bayram, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: İrfan Can x, Kerim xx, Arslanagic x, Angel xx, Berkan xx (Kahraman dk. 77 x), Yalçın x (Tijanic dk. 61 x), Soner xx (Baku dk. 77 x), Halil xxx, Laurency xx (Jahovic dk. 77 x), Nwobodo x, Ndiaye xx

Yedekler: Arda, Efe Can, Ideye, Atakan, Erkam, Atınç

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Ndiaye (dk. 43) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 49), Morutan (dk. 56) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Cicaldau, Van Aanholt (Galatasaray), Jahovic (Göztepe)