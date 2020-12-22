Süper Lig: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin çektiği şutu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ taraftan Omar’ın ceza sahası içine açtığı ortada Arda Turan topu kafayla Belhanda’ya indirdi. Belhanda’nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada Donk’un ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Arda Turan’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
14. dakikada Halil’in sağ taraftan girerek ceza sahasına açtığı ortada içeride Soner’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil’in şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Belhanda’nın ceza sahası içine açtığı ortada Luyindama’nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Arda’nın şutunu kaleci Megyeri kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çavuş xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Omar xxx, Luyindama xx, Donk xx, Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xxx, Belhanda xx, Feghouli xx, Arda Turan xxx, Diagne xx
Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ, Sekidika, Ali
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Göztepe: Megyeri xx, Gassama xx, Atınç xx, Marko xx, Berkan xx, Yalçın xx, Obinna xx, Soner xxx, Halil xx, Tripic xx, Cherif xx
Yedekler: Arda, Tarouco, Costa, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burak, Burekovic, Efe, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan PalutGoller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)
|Takımlar
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|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
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|23
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|12
|21
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|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
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|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
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|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
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|12
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|12
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|12
|9
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|12
|9
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|13
|9
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|29
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|15
|27
|3. Samsunspor
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|27
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|27
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|27
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|25
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|15
|17
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|14
|15
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|14
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|14
|13
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|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
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|27
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|26
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|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
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|14
|2
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|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
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