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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken, sarı-kırmızılı ekibin rakibi karşısında 2-0 üstünlüğü bulunuyor.
Spor 20.01.2021, 19:21
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Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken, sarı-kırmızılı ekibin rakibi karşısında 2-0 üstünlüğü bulunuyor.