Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Luyindama’nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio’nun Muslera’nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

14. dakikada Emre Kılınç’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba’nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

37. dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Emre Kılınç’ın geriye verdiği pasta Marcao’nun sektirdiği topu alan Boldrin’in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Ögel xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xxx, Luyindama x, Marcao x, Saracchi xx, Etebo xx, Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xxx, Emre Kılınç xx, Falcao xx, Mostafa Mohamed xx

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Babel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Moroziuk xx, Selim Ay xx, Talbi xx, İsmail Köybaşı xx, Baiano xx, Djokovic xx, Boldrin xxx, Sabo xx, Samudio xxx, Skoda xx

Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Tunay Torun, Söderlund, Michalak, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama (Galatasaray)