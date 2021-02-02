Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Guiliano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.
18. dakikada Marcao’nun ceza sahası içinde Epureanu’ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR’a danışarak penaltı kararı verdi.
22. dakikada Guiliano’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
35. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı kornerde kale önünde Duarte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk’un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Olguncan xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xxx, Sarrachi xx, Etebo xx, Taylan xxx, Emre Kılınç xx, Onyekuru xxx, Arda xxx, Babel xx
Yedekler: Okan, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Luyindama, Mustafa Muhammed, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Azubuike xx, Mahmut xx, Deniz xx, Crivelli xx, Guiliano xx, Guldbrandsen xx
Yedekler: Volkan, Fernandes, Ba, Ravil, Emin, Ponck, Tolga, Uğur, Ndayishimiye, Cemali
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Onyekuru (dk. 45) (Galatasaray)Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)