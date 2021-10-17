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İçişleri Bakanı Soylu: “FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti’den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor’’
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Spor 17.10.2021, 16:25
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.