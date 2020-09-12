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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG’İN 1. HAFTASINDA GALATASARAY SAHASINDA GAZİANTEP İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 25. DAKİKA GALATASARAY'IN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Spor 12.09.2020, 20:25
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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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