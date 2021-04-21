Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Ie’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
10. dakikada sağ köşeden Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
25. dakikada Djaniny’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Baker’ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Marcao xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx, Emre Kılınç xx, Feghouli xx, Kerem xx, Babel xx
Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Ie xx, Vitor xx, Marlon xx, Berat xx, Baker xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah AvcıSarı kart: Ie (Trabzonspor)