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Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY, MKE ANKARAGÜCÜ'NÜ AĞIRLIYOR. MÜCADELEDE 15 DAKİKA GERİDE KALIRKEN GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR.

Spor 31.10.2020, 19:19
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Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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