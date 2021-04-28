Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
36. dakikada Etebo’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Halil’in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Şener Özbayraklı xx, Ryan Donk xx, Marcao, Ömer Bayram xx, Oghenekaro Etebo xx, Gedson Fernandes xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Mustafa Muhamed xx
Yedekler: Okan Kocuk, Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Emre Akbaba, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Barış Yardımcı xx, Ahmet Çalık xx, Adil Demirbağ xx, Guilherme xx, Ismael Diomande xx, Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx, Amar Rahmanovic xx, Jesse Sekidika xx, Artem Kravets xx
Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, İsmail Güven, Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, Erdon Daci
Teknik Direktör: İlhan PalutSarı kart: Artem Kravets (Konyaspor)