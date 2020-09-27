Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA OYNANAN DERBİ MÜCADELESİNDE GALATASARAY, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
18. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
20. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda’nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.
20. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes’in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xx
Galatasaray: Fatih xx, Omar Elabdellaoui xx, Luyindama xx, Marcao xx, Linnes xx, Taylan xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Emre Kılınç xx, Arda xx, Falcao xx
Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Tisserand xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Deniz xx, Sosa xx, Thiam xx, Valencia xx
Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert Hakan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Sosa, Tisserand (Fenerbahçe), Luyindama (Galatasaray)
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