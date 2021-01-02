Süper Lig: Galatasaray: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içinde verkaç yapmak isteyen Oğulcan’ın pasında rakipten dönen top yine bu oyuncunun önünde kaldı. Oğulcan’ın yerden sert şutu yandan auta çıktı.

49. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak Arda Turan’da kaldı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın yerden şutunu kaleci Boffin kontrol etti.

51. dakikada Amilton topla hızlı çıkmak isterken Emre Kılınç’ın rakibine arkadan müdahalesi sonrasında Hakem Abdulkadir Bitigen, Emre’ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında Bitigen, pozisyonu tekrar izlese de kırmızı kartı iptal etmedi ve Emre Kılınç’ı oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orgill direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Arda Turan, kale sahası önüne kesti. Bu noktada topla buluşan Oğulcan’ın vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada sol kanattan hareketlenen Saracchi’nin ceza sahası içine ortasına Kerem’in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

Stat: TT

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xxx, Saracchi xx, Donk x, Emre Kılınç x, Belhanda x, Ömer Bayram x (Falcao dk. 46 x (Sekidika dk. 77 x)), Arda Turan xxx (Kerem Aktürkoğlu dk. 87 ?), Oğulcan x

Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Emre Akbaba, Bartuğ Elmaz, Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin xx, Veysel xx (Ersan Gülüm dk. 83 ?), Naldo xx, Kudriashov xx, Nuri x (Doğukan dk. 70 x), Hakan xx (Eren Albayrak 90+4 ?), Fredy xx, Amilton x, Gökdeniz xx, Orgill x (Podolski dk. 90 +3 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırmızı kart: Emre Kılınç (dk. 51) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao, Arda Turan (Galatasaray), Fredy, Hakan Özmert, Ersan Gülüm, Gökdeniz (Antalyaspor)