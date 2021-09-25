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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor 25.09.2021, 18:05
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Nuri Şahin’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar topu Poli’ye aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutu defansa çarparak kornere gitti.

53. dakikada Chouıar’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadadi’nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.

88. dakikada Amilton’un pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Ribery’nin şutunu kaleci kontrol etti.

89. dakikada Bünyamin Balcı’ın sağ kattan ceza alanı arka direğe kestiği ortada Güray Vural’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

90+2. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge x, Deniz Caner Özaral x, Mehmet Emin Tuğral x

FT Antalyaspor: Boffin xx, Floranus x (Bünyamin Balcı dk. 69 xx), Veysel Sarı xxx, Naldo xxx, Güray Vural xxx, Nuri Şahin x (Hakan Özmert dk. 68 xx), Poli x, Gökdeniz Bayrakdar x (Ghacha dk. 70 x), Fredy xxx, Mukairu x (Crivelli dk. 56 x), Wright x (Amilton dk. 87 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Hadadi x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Semih Kaya x,Ndong x, Aabid x (Mert Miraç Altıntaş, dk. 90 ?), Mustafa Eskihallaç xx, Adem Büyük xx (Bwalya dk. 72 x), Chouıar x (Mallan dk. 88 ?), Tetteh x

Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mert Örnek, Haqı Osman, Karım Hafes, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Güray Vural (dk. 89) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz Bayrakdar, Naldo (FT Antalyapor), Aabid (Yeni Malatyaspor)

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