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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Spor 27.08.2021, 21:29
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Sabo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.

18. dakikada Veysel Sarı, taşıdığı topla sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yerden pasını arka direkteki Wright’e aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada Milosevic’in serbest vuruşta ceza sahası dışından şutu auta gitti.

30. dakikada ceza sahası içinde defansın hatasında topu önünde bulan Dokovic’in vuruşu kalecide kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya x, Alpaslan Dedeş x, Furkan Ürün x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Naldo x, Poli x, Güray Vural x, Nuri Şahin x, Mukairu xx, Miloseviç x, Gökdeniz Bayraktar x, Wright xx,

Yedekler: Doğukan, Diogo, Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak,Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Ghacha,Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Fabrico Baiano x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Cemali x, Yasin x, Dokovic x, Tyler Boyd x, Alper Potuk x, Sabo x, Dabo x

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Aminu, Eren Karadağ

Teknik direktör: Bülent Uygun

Gol: Wright (dk. 18) (Antalyaspor)

Sarı kart: Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)

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