banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Spor 24.10.2021, 18:05
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ndayishimiye’nin orta sahadan derinlemesine attığı pasa hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffen’i çalımlayıp meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi. 0-2

76. dakikada Visca’nın sağ kanattan köşe vuruşuna yükselen, Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Milosevic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik’in plase vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan rahatlıkla kurtardı.

90+4. dakikada sol kanattan Doğukan’ın sert şutunda kaleci Volkan Babacan’dan seken topu önünde bulan Ghacha düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Kudriashov xx (Milosevic dk. 73 x), Naldo xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı x, Hakan Özmert xx (Ghacha dk. 73 x), Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 89 ?), Güray Vural xx, Doğukan xxx, Amilton x (Gökdeniz Bayrakdar x dk. 46), Crivelli x (Wrihgt dk. 46 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx (Şener Özbayraklı dk. 90+2 ?) Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 88 ?), Mahmut Tekdemir xx (Aleksic dk. 75 x), Berkay Özcan xxx, Visca xxx (Chadli dk. 90+2 ?), Deniz Türüç xx (Guldbrandsen dk. 75 x), Tolga Ciğerci xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Duarte, Peter Zulj, Ömer Ali

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Berkay (dk. 32 ve 56) (Başakşehir), Ghacha (dk. 90+4) (Antalyaspor)

Sarı Kart: Caiçara (Başakşehir)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2