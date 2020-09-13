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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA FRAPORT TAV ANTALYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISINI EV SAHİBİ EKİP 1-0 ÖNDE TAMAMLADI.

Spor 13.09.2020, 20:58
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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in sert şutu kalecide kaldı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen’in şutunu kaleci kurtardı.

41. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı’ya bıraktı. Bünyamin’in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol x, Mehmet Metin x, Osman Gökhan Bilir x

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak x Kudriashov x, Veysel Sarı x, Nazım Sangare x, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Bünyamin Balcı xx, Amilton x,Doğukan Sinik x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Podolski,Orgill, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliğ: Nordfeldt x, Halil İbrahim Pehlivan x, Diego x, Toure x, Johansson x, Soner Dikmen x, Berat Ayberk Özdemir x, Sio x, Candeias x, Stancu x, Ayite x

Teknik direktör: Mert Nobre

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Sefa Yılmaz,Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak

Gol: Bünyamin Balcı (dk. 41) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

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