Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Davidson’un rakip cezasına girmeden çektiği şut, kaleci Ferhat Kaplan’ın kucağında kaldı.
33. dakikada Amilton, orta sahadan aldığı topu ceza sahası sol çaprazına kadar sürükledi, ardından yerden pasla buluşturduğu Gökdeniz, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Podolski’ye bıraktı. Podolski’nin şutunda top kalecide kaldı.
34. dakikada sağ kanattan gelişine atakta Podolski’nin topuk pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören yerden sert vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçar ile korner kullandı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Caulker’in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Antalyasporlu defans oyuncusu Veysel’in, Babacar’a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’ı izlemeye giden Yankaya, penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla maçı tekrar başlattı.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Cem Özbay xx
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Mert Yılmaz xx, Hakan Özmert xx, Nuri Şahin xx, Sidney Sam x, Amilton xx, Podolski xx, Gökdeniz Bayrakdar x
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Mevlüt, Ufuk Akyol, Serdar, Omar, Adem, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Moubandje x, Siopis xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca x, Davidson xx, Bakasetas xx, Babacar xx
Yedekler: Ahmet Güney, Ahmet Gülay, Fatih, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Mustafa Pektemek, Hasan, Berkan, Efkan, Umut
Teknik Direktör: Çağdaş AtanSarı kart: Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)