Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak’ta başlayacak ve lig 16 Mayıs’ta sona erecek. 42 hafta oynanacak olan sezonda 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde oynanacak.
Süper Lig fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve 21 takımın temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu fikstür kura çekiminden önce yaptığı açıklamada fikstür çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda maçlarımızın sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle insan sağlığından ödün vermeden oynayacağız. Ekim ayında stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında taraftar alınmasına karar verdik. Sağlık Kurulu'nun Fikstürünü çekeceğimiz süper lig her geçen gün dünyada daha fazla ilgi görüyor. Futbol güzel oyun hepimizin görevi bu oyuna değer katmak. Hepimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Yapısal sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, fair-play ve dostluğun daha ön planda olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig, 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligde devre arası olmayacak. İlk yarı 24 Ocak'ta sona ererken, ikinci yarı 29 gün sonra başlayacak. 42 hafta oynanacak olan sezonda takvim sıkıştırılacak ve 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları, hafta içinde oynanacak. Ligde 33. ve 38. hafta karşılaşmaları, Avrupa Kupaları maçlarının oynanacağı haftalara denk geldiği için, bu periyotta Avrupa'da yoluna devam takım ya da takımlar olması halinde, bu ekiplerin lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenecek.
Derbi haftaları
Süper Lig 2020-2021 sezonunda maç fikstürünün çekilmesiyle derbi haftaları da netleşti. Buna göre oluşan derbi haftaları şu şekilde:
1. hafta
Trabzonspor-Beşiktaş
3. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe
6. hafta
Fenerbahçe-Trabzonspor
10. hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş
15. hafta
Trabzonspor-Galatasaray
19. hafta
Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Konyaspor (Bay)
Süper Lig fikstürü belli oldu
1. hafta
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-A.Alanyaspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2. hafta
BB Erzurumspor-DG Sivasspor
Gençlerbirliği-Konyaspor
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Gaziantep FK-Karagümrük
M.Başakşehir-Galatasaray
Fenerbahçe-Hatayspor
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
A.Alanyaspor-Kayserispor
3. hafta
Kayserispor-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor-A.Alanyaspor
Hatayspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Fenerbahçe
Karagümrük-M.Başakşehir
Göztepe-Gaziantep FK
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Antalyaspor-Denizlispor
Konyaspor-Beşiktaş
4. hafta
BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü-Kayserispor
A.Alanyaspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Fenerbahçe-Karagümrük
M.Başakşehir-Göztepe
Gaziantep FK-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Denizlispor-Konyaspor
Beşiktaş-Gençlerbirliği
5. hafta
Hatayspor-BB Erzurumspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Kayserispor-DG Sivasspor
Galatasaray-A.Alanyaspor
Karagümrük-Kasımpaşa
Göztepe-Fenerbahçe
Trabzonspor-M.Başakşehir
Antalyaspor-Gaziantep FK
Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği-Denizlispor
6. hafta
BB Erzurumspor-Galatasaray
MKE Ankaragücü-Hatayspor
DG Sivasspor-Çaykur Rizespor
A.Alanyaspor-Karagümrük
Kasımpaşa-Göztepe
Fenerbahçe-Trabzonspor
M.Başakşehir-Antalyaspor
Gaziantep FK-Konyaspor
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Denizlispor-Beşiktaş
7. hafta
Karagümrük-BB Erzurumspor
Galatasaray-MKE Ankaragücü
Hatayspor-DG Sivasspor
Çaykur Rizespor-Kayserispor
Göztepe-A.Alanyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Antalyaspor-Fenerbahçe
Konyaspor-M.Başakşehir
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
8. hafta
BB Erzurumspor-Göztepe
MKE Ankaragücü-Karagümrük
DG Sivasspor-Galatasaray
Kayserispor-Hatayspor
A.Alanyaspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Antalyaspor
Fenerbahçe-Konyaspor
M.Başakşehir-Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Beşiktaş
Yeni Malatyaspor-Denizlispor
9. hafta
Trabzonspor-BB Erzurumspor
Göztepe-MKE Ankaragücü
Karagümrük-DG Sivasspor
Galatasaray-Kayserispor
Hatayspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-A.Alanyaspor
Konyaspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Beşiktaş-M.Başakşehir
Denizlispor-Gaziantep FK
10. hafta
BB Erzurumspor-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
DG Sivasspor-Göztepe
Kayserispor-Karagümrük
Çaykur Rizespor-Galatasaray
A.Alanyaspor-Konyaspor
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Beşiktaş
M.Başakşehir-Denizlispor
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
11. hafta
Konyaspor-BB Erzurumspor
Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-DG Sivasspor
Göztepe-Kayserispor
Karagümrük-Çaykur Rizespor
Galatasaray-Hatayspor
Gençlerbirliği-A.Alanyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Denizlispor-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir
12. hafta
BB Erzurumspor-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-Konyaspor
DG Sivasspor-Antalyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Hatayspor-Karagümrük
A.Alanyaspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Denizlispor
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
M.Başakşehir-Gaziantep FK
13. hafta
Beşiktaş-BB Erzurumspor
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Konyaspor-DG Sivasspor
Antalyaspor-Kayserispor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Göztepe-Hatayspor
Karagümrük-Galatasaray
Denizlispor-A.Alanyaspor
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Fenerbahçe
14. hafta
BB Erzurumspor-Denizlispor
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
DG Sivasspor-Gençlerbirliği
Kayserispor-Konyaspor
Çaykur Rizespor-Antalyaspor
Hatayspor-Trabzonspor
Galatasaray-Göztepe
A.Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Fenerbahçe-M.Başakşehir
15. hafta
Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor
Denizlispor-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-DG Sivasspor
Gençlerbirliği-Kayserispor
Konyaspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Hatayspor
Trabzonspor-Galatasaray
Göztepe-Karagümrük
Gaziantep FK-A.Alanyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
16. hafta
BB Erzurumspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
DG Sivasspor-Denizlispor
Kayserispor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Hatayspor-Konyaspor
Galatasaray-Antalyaspor
Karagümrük-Trabzonspor
A.Alanyaspor-M.Başakşehir
Kasımpaşa-Fenerbahçe
17. hafta
M.Başakşehir-BB Erzurumspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor
Denizlispor-Kayserispor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği-Hatayspor
Konyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Karagümrük
Trabzonspor-Göztepe
Fenerbahçe-A.Alanyaspor
18. hafta
BB Erzurumspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-M.Başakşehir
DG Sivasspor-Gaziantep FK
Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Denizlispor
Hatayspor-Beşiktaş
Galatasaray-Gençlerbirliği
Karagümrük-Konyaspor
Göztepe-Antalyaspor
A.Alanyaspor-Kasımpaşa
19. hafta
Kasımpaşa-BB Erzurumspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
M.Başakşehir-DG Sivasspor
Gaziantep FK-Kayserispor
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Denizlispor-Hatayspor
Beşiktaş-Galatasaray
Gençlerbirliği-Karagümrük
Konyaspor-Göztepe
Antalyaspor-Trabzonspor
20. hafta
BB Erzurumspor-A.Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
DG Sivasspor-Fenerbahçe
Kayserispor-M.Başakşehir
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Hatayspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Denizlispor
Karagümrük-Beşiktaş
Göztepe-Gençlerbirliği
Trabzonspor-Konyaspor
21. hafta
A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Kasımpaşa-DG Sivasspor
Fenerbahçe-Kayserispor
M.Başakşehir-Çaykur Rizespor
Gaziantep FK-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Denizlispor-Karagümrük
Beşiktaş-Göztepe
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Konyaspor-Antalyaspo
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