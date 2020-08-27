Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Süper Lig fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve 21 takımın temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu fikstür kura çekiminden önce yaptığı açıklamada fikstür çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda maçlarımızın sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle insan sağlığından ödün vermeden oynayacağız. Ekim ayında stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında taraftar alınmasına karar verdik. Sağlık Kurulu'nun Fikstürünü çekeceğimiz süper lig her geçen gün dünyada daha fazla ilgi görüyor. Futbol güzel oyun hepimizin görevi bu oyuna değer katmak. Hepimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Yapısal sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, fair-play ve dostluğun daha ön planda olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig, 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligde devre arası olmayacak. İlk yarı 24 Ocak'ta sona ererken, ikinci yarı 29 gün sonra başlayacak. 42 hafta oynanacak olan sezonda takvim sıkıştırılacak ve 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları, hafta içinde oynanacak. Ligde 33. ve 38. hafta karşılaşmaları, Avrupa Kupaları maçlarının oynanacağı haftalara denk geldiği için, bu periyotta Avrupa'da yoluna devam takım ya da takımlar olması halinde, bu ekiplerin lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenecek.

Derbi haftaları

Süper Lig 2020-2021 sezonunda maç fikstürünün çekilmesiyle derbi haftaları da netleşti. Buna göre oluşan derbi haftaları şu şekilde:

1. hafta

Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

10. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor-Galatasaray

19. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Konyaspor (Bay)

Süper Lig fikstürü belli oldu

1. hafta

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-A.Alanyaspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Gençlerbirliği

2. hafta

BB Erzurumspor-DG Sivasspor

Gençlerbirliği-Konyaspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Gaziantep FK-Karagümrük

M.Başakşehir-Galatasaray

Fenerbahçe-Hatayspor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

A.Alanyaspor-Kayserispor

3. hafta

Kayserispor-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor-A.Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Fenerbahçe

Karagümrük-M.Başakşehir

Göztepe-Gaziantep FK

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Denizlispor

Konyaspor-Beşiktaş

4. hafta

BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Kayserispor

A.Alanyaspor-Hatayspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Fenerbahçe-Karagümrük

M.Başakşehir-Göztepe

Gaziantep FK-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

Denizlispor-Konyaspor

Beşiktaş-Gençlerbirliği

5. hafta

Hatayspor-BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Kayserispor-DG Sivasspor

Galatasaray-A.Alanyaspor

Karagümrük-Kasımpaşa

Göztepe-Fenerbahçe

Trabzonspor-M.Başakşehir

Antalyaspor-Gaziantep FK

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği-Denizlispor

6. hafta

BB Erzurumspor-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Hatayspor

DG Sivasspor-Çaykur Rizespor

A.Alanyaspor-Karagümrük

Kasımpaşa-Göztepe

Fenerbahçe-Trabzonspor

M.Başakşehir-Antalyaspor

Gaziantep FK-Konyaspor

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Denizlispor-Beşiktaş

7. hafta

Karagümrük-BB Erzurumspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

Hatayspor-DG Sivasspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Göztepe-A.Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Antalyaspor-Fenerbahçe

Konyaspor-M.Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

8. hafta

BB Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Karagümrük

DG Sivasspor-Galatasaray

Kayserispor-Hatayspor

A.Alanyaspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Antalyaspor

Fenerbahçe-Konyaspor

M.Başakşehir-Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Beşiktaş

Yeni Malatyaspor-Denizlispor

9. hafta

Trabzonspor-BB Erzurumspor

Göztepe-MKE Ankaragücü

Karagümrük-DG Sivasspor

Galatasaray-Kayserispor

Hatayspor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-A.Alanyaspor

Konyaspor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Beşiktaş-M.Başakşehir

Denizlispor-Gaziantep FK

10. hafta

BB Erzurumspor-Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

DG Sivasspor-Göztepe

Kayserispor-Karagümrük

Çaykur Rizespor-Galatasaray

A.Alanyaspor-Konyaspor

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Beşiktaş

M.Başakşehir-Denizlispor

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

11. hafta

Konyaspor-BB Erzurumspor

Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-DG Sivasspor

Göztepe-Kayserispor

Karagümrük-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Hatayspor

Gençlerbirliği-A.Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Denizlispor-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir

12. hafta

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-Konyaspor

DG Sivasspor-Antalyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Hatayspor-Karagümrük

A.Alanyaspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Denizlispor

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

M.Başakşehir-Gaziantep FK

13. hafta

Beşiktaş-BB Erzurumspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Konyaspor-DG Sivasspor

Antalyaspor-Kayserispor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Göztepe-Hatayspor

Karagümrük-Galatasaray

Denizlispor-A.Alanyaspor

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Fenerbahçe

14. hafta

BB Erzurumspor-Denizlispor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

DG Sivasspor-Gençlerbirliği

Kayserispor-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

Galatasaray-Göztepe

A.Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-M.Başakşehir

15. hafta

Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor

Denizlispor-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-DG Sivasspor

Gençlerbirliği-Kayserispor

Konyaspor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Hatayspor

Trabzonspor-Galatasaray

Göztepe-Karagümrük

Gaziantep FK-A.Alanyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa

16. hafta

BB Erzurumspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

DG Sivasspor-Denizlispor

Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Hatayspor-Konyaspor

Galatasaray-Antalyaspor

Karagümrük-Trabzonspor

A.Alanyaspor-M.Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe

17. hafta

M.Başakşehir-BB Erzurumspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor

Denizlispor-Kayserispor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Konyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

Fenerbahçe-A.Alanyaspor

18. hafta

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-M.Başakşehir

DG Sivasspor-Gaziantep FK

Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Denizlispor

Hatayspor-Beşiktaş

Galatasaray-Gençlerbirliği

Karagümrük-Konyaspor

Göztepe-Antalyaspor

A.Alanyaspor-Kasımpaşa

19. hafta

Kasımpaşa-BB Erzurumspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

M.Başakşehir-DG Sivasspor

Gaziantep FK-Kayserispor

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Denizlispor-Hatayspor

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Karagümrük

Konyaspor-Göztepe

Antalyaspor-Trabzonspor

20. hafta

BB Erzurumspor-A.Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

DG Sivasspor-Fenerbahçe

Kayserispor-M.Başakşehir

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Denizlispor

Karagümrük-Beşiktaş

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-Konyaspor

21. hafta

A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Kasımpaşa-DG Sivasspor

Fenerbahçe-Kayserispor

M.Başakşehir-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Denizlispor-Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Konyaspor-Antalyaspo