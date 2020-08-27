banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak’ta başlayacak ve lig 16 Mayıs’ta sona erecek. 42 hafta oynanacak olan sezonda 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Spor 27.08.2020, 09:23
3
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Süper Lig fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve 21 takımın temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu fikstür kura çekiminden önce yaptığı açıklamada fikstür çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda maçlarımızın sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle insan sağlığından ödün vermeden oynayacağız. Ekim ayında stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında taraftar alınmasına karar verdik. Sağlık Kurulu'nun Fikstürünü çekeceğimiz süper lig her geçen gün dünyada daha fazla ilgi görüyor. Futbol güzel oyun hepimizin görevi bu oyuna değer katmak. Hepimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Yapısal sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, fair-play ve dostluğun daha ön planda olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig, 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligde devre arası olmayacak. İlk yarı 24 Ocak'ta sona ererken, ikinci yarı 29 gün sonra başlayacak. 42 hafta oynanacak olan sezonda takvim sıkıştırılacak ve 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları, hafta içinde oynanacak. Ligde 33. ve 38. hafta karşılaşmaları, Avrupa Kupaları maçlarının oynanacağı haftalara denk geldiği için, bu periyotta Avrupa'da yoluna devam takım ya da takımlar olması halinde, bu ekiplerin lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenecek.

Derbi haftaları

Süper Lig 2020-2021 sezonunda maç fikstürünün çekilmesiyle derbi haftaları da netleşti. Buna göre oluşan derbi haftaları şu şekilde:

1. hafta

Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

10. hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor-Galatasaray

19. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Konyaspor (Bay)

Süper Lig fikstürü belli oldu

1. hafta

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-A.Alanyaspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Gençlerbirliği

2. hafta

BB Erzurumspor-DG Sivasspor
Gençlerbirliği-Konyaspor
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Gaziantep FK-Karagümrük
M.Başakşehir-Galatasaray
Fenerbahçe-Hatayspor
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
A.Alanyaspor-Kayserispor

3. hafta

Kayserispor-BB Erzurumspor
DG Sivasspor-MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor-A.Alanyaspor
Hatayspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Fenerbahçe
Karagümrük-M.Başakşehir
Göztepe-Gaziantep FK
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Antalyaspor-Denizlispor
Konyaspor-Beşiktaş

4. hafta

BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü-Kayserispor
A.Alanyaspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Fenerbahçe-Karagümrük
M.Başakşehir-Göztepe
Gaziantep FK-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Denizlispor-Konyaspor
Beşiktaş-Gençlerbirliği

5. hafta

Hatayspor-BB Erzurumspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Kayserispor-DG Sivasspor
Galatasaray-A.Alanyaspor
Karagümrük-Kasımpaşa
Göztepe-Fenerbahçe
Trabzonspor-M.Başakşehir
Antalyaspor-Gaziantep FK
Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği-Denizlispor

6. hafta

BB Erzurumspor-Galatasaray
MKE Ankaragücü-Hatayspor
DG Sivasspor-Çaykur Rizespor
A.Alanyaspor-Karagümrük
Kasımpaşa-Göztepe
Fenerbahçe-Trabzonspor
M.Başakşehir-Antalyaspor
Gaziantep FK-Konyaspor
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Denizlispor-Beşiktaş

7. hafta

Karagümrük-BB Erzurumspor
Galatasaray-MKE Ankaragücü
Hatayspor-DG Sivasspor
Çaykur Rizespor-Kayserispor
Göztepe-A.Alanyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Antalyaspor-Fenerbahçe
Konyaspor-M.Başakşehir
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

8. hafta

BB Erzurumspor-Göztepe
MKE Ankaragücü-Karagümrük
DG Sivasspor-Galatasaray
Kayserispor-Hatayspor
A.Alanyaspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Antalyaspor
Fenerbahçe-Konyaspor
M.Başakşehir-Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Beşiktaş
Yeni Malatyaspor-Denizlispor

9. hafta

Trabzonspor-BB Erzurumspor
Göztepe-MKE Ankaragücü
Karagümrük-DG Sivasspor
Galatasaray-Kayserispor
Hatayspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-A.Alanyaspor
Konyaspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Beşiktaş-M.Başakşehir
Denizlispor-Gaziantep FK

10. hafta

BB Erzurumspor-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
DG Sivasspor-Göztepe
Kayserispor-Karagümrük
Çaykur Rizespor-Galatasaray
A.Alanyaspor-Konyaspor
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Beşiktaş
M.Başakşehir-Denizlispor
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

11. hafta

Konyaspor-BB Erzurumspor
Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-DG Sivasspor
Göztepe-Kayserispor
Karagümrük-Çaykur Rizespor
Galatasaray-Hatayspor
Gençlerbirliği-A.Alanyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Denizlispor-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir

12. hafta

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-Konyaspor
DG Sivasspor-Antalyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Hatayspor-Karagümrük
A.Alanyaspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Denizlispor
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
M.Başakşehir-Gaziantep FK

13. hafta

Beşiktaş-BB Erzurumspor
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Konyaspor-DG Sivasspor
Antalyaspor-Kayserispor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Göztepe-Hatayspor
Karagümrük-Galatasaray
Denizlispor-A.Alanyaspor
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Fenerbahçe

14. hafta

BB Erzurumspor-Denizlispor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

DG Sivasspor-Gençlerbirliği
Kayserispor-Konyaspor
Çaykur Rizespor-Antalyaspor
Hatayspor-Trabzonspor
Galatasaray-Göztepe
A.Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Fenerbahçe-M.Başakşehir

15. hafta

Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor
Denizlispor-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-DG Sivasspor
Gençlerbirliği-Kayserispor
Konyaspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Hatayspor
Trabzonspor-Galatasaray
Göztepe-Karagümrük
Gaziantep FK-A.Alanyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa

16. hafta

BB Erzurumspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
DG Sivasspor-Denizlispor
Kayserispor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Hatayspor-Konyaspor
Galatasaray-Antalyaspor
Karagümrük-Trabzonspor
A.Alanyaspor-M.Başakşehir
Kasımpaşa-Fenerbahçe

17. hafta

M.Başakşehir-BB Erzurumspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor
Denizlispor-Kayserispor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği-Hatayspor
Konyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Karagümrük
Trabzonspor-Göztepe
Fenerbahçe-A.Alanyaspor

18. hafta

BB Erzurumspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-M.Başakşehir
DG Sivasspor-Gaziantep FK
Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Denizlispor
Hatayspor-Beşiktaş
Galatasaray-Gençlerbirliği
Karagümrük-Konyaspor
Göztepe-Antalyaspor
A.Alanyaspor-Kasımpaşa

19. hafta

Kasımpaşa-BB Erzurumspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
M.Başakşehir-DG Sivasspor
Gaziantep FK-Kayserispor
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Denizlispor-Hatayspor
Beşiktaş-Galatasaray
Gençlerbirliği-Karagümrük
Konyaspor-Göztepe
Antalyaspor-Trabzonspor

20. hafta

BB Erzurumspor-A.Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
DG Sivasspor-Fenerbahçe
Kayserispor-M.Başakşehir
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Hatayspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Denizlispor
Karagümrük-Beşiktaş
Göztepe-Gençlerbirliği
Trabzonspor-Konyaspor

21. hafta

A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Kasımpaşa-DG Sivasspor
Fenerbahçe-Kayserispor
M.Başakşehir-Çaykur Rizespor
Gaziantep FK-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Denizlispor-Karagümrük
Beşiktaş-Göztepe
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Konyaspor-Antalyaspo

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25