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Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadele sarı-lacivertlileri 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 23.12.2020, 21:04
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Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadele sarı-lacivertlileri 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Altay oyun alanına çeldi. Dönen topu alan Crivelli’nin şutunda ise meşin yuvarlak Altay’ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Tisserand’ın kafa vuruşu Skrtel’den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Tisserand’ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

69. dakikada Rafael’in, Thiam’a yaptığı müdahaleye hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Ardından bu karta tepki gösteren Rafael, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

74. dakikada Thiam, Skrtel’e yaptığı müdahaleye hakem faul kararı verdi. Bu pozisyon sırasında İrfan Can’ın hakeme yoğun tepkisi sonrası Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Hemen arıdan da ikinci sarısına başvuran hakem Şimşek, İrfan’ı kırmızı kartla oyun dışına attı.

84. dakikada Caner Erkin’in ara pasında ceza alanı içine giren Gustavo, çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

89. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Mert Hakan, ceza alanı içine girer girmez yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 4-1

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Novak kafa ile vurdu. Top üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xxx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Novak xx, Mert Hakan xxx, Gustavo xxx, Sinan Gümüş xx (Sosa dk. 82 ?), Caner Erkin xxx (Cisse dk. 88 ?), Thiam xx, Kemal Ademi x (Ferdi dk. 74 x)

Yedekler: Harun, Gökhan, Sadık, Ömer Faruk, Serhat Ahmetoğlu, Fatih Yiğit, Eyüp Akacan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael x, Skrtel x, Epureanu x, Hasan Ali xx (Visca dk. 64 x), İrfan Can xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx (Ponck dk. 88 ?), Chadli x (Gulbrandsen dk. 81 ?), Aleksic x, (Giuliano dk. 81 ?), Crivelli x (Berkay Özcan dk. 81 ?)

Yedekler: Ahmet Said, Cemali Sertel, Azubuike, Mehmet Topal, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nazım Sangare (dk. 45+2), Tisserand (dk. 60), Gustavo (dk. 84), Mert Hakan Yandaş (dk. 89) (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (dk. 6) (M.Başakşehir)

Kırmızı Kartlar: Rafael (dk. 69), İrfan Can Kahveci (dk. 74) Okan Buruk (dk. 71) (Teknik Direktör) (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: Gustavo, Caner (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)
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